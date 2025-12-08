Ворог не припиняє штурмувати Покровськ та Гуляйполе: карта бойових дій 8 грудня

Українські захисники продовжують стримування російської агресії вже 1 384 добу, відбиваючи численні ворожі штурми. Водночас Сили оборони завдають значних особових втрат противнику та ліквідовують його військову техніку.

Як змінилась ситуація на фронті станом на 8 грудня?

За інформацією Генштабу, за минулу добу противник здійснив 164 спроби штурму впродовж усієї лінії фронту. Росіяни скинули 182 керовані авіабомби, завдали двох ракетних та 67 авіаційних удари, а також понад 4 180 разів обстріляли українські позиції.

Водночас Сили оборони за добу знищили 5 точок зосередження особового складу противника, військової техніки та іншого озброєння.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 6 авіаційних ударів та скинув 17 керованих авіабомб. Захисники зафіксували 168 обстрілів позицій, три з яких – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 4 рази намагався просунутись поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували лише двічі поблизу Піщаного.

Захисники відбили 16 штурмів на Лиманському напрямку. Противник намагався прорватись поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського.

Шість атак нарахували на Слов’янському напрямку. Сили оборони відкинули спроби ворога просунутись поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог один раз спробував штурмувати позиції українських захисників в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку було гучно. Ворог 18 разів намагався прорвати українську оборону у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка.

На Покровському напрямку цієї доби знову найгарячіше – ворог наступав зусібіч. Захисникам вдалось відбити 53 штурми противника в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку росіяни здійснили 14 спроб прорвати оборону у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку ворожі війська здійснили 20 спроб прориву українських позицій поблизу Рибного, Радісного, Варварівки, Добропілля, Зеленого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку захисники зафіксували 2 спроби ворога вклинитись в оборону.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну невдалу спробу штурму в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

