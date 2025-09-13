Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какая ситуация на фронте / карты ISW

Где есть продвижение на фронте / фото ISW

За прошедшие сутки потери врага составили 950 человек, 4 танка, боевая бронированная машина, РСЗО. С начала войны ВСУ ликвидировали 1093730 оккупантов.

DeepState пишет, что российская армия пытается зайти в Купянск через газовую трубу. Ранее аналогичное происходило в Авдеевке и возле Суджи. Входы расположены в районе Лимана Первого, путь откуда до Купянска занимает около 4 дней.