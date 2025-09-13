Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті / карти ISW

Де є просування на фронті / фото ISW

За минулу добу втрати ворога склали 950 осіб, 4 танки, бойова броньована машина, РСЗВ. Від початку війни ЗСУ ліквідували 1093730 окупантів.

DeepState пише, що російська армія намагається зайти в Куп'янськ через газову трубу. Раніше аналогічне відбувалося в Авдіївці та біля Суджі. Входи розташовані в районі Лиману Першого, шлях звідки до Куп'янська займає близько 4 днів.