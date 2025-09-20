Враг продвинулся сразу возле 3 населенных пунктов, – DeepState
- Российская армия продвинулась возле 3 населенных пунктов.
- Аналитики DeepState обновили карту, указывая на изменения на фронте по состоянию на 20 сентября.
Армия Кремля продолжает давить по линии фронта. Враг имел продвижение возле 3 населенных пунктов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Где продвинулись россияне?
Днем 20 сентября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.
По их данным, оккупационные войска имеют продвижение у 3 населенных пунктов.
Враг продвинулся вблизи Катериновки, Новониколаевки и Новоивановки,
– говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений. Россияне нанесли по территории Украины двух ракетных ударов двумя ракетами и 78 авиационных ударов, сбросив 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6137 дронов-камикадзе и осуществили 4752 обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 95 – из реактивных систем залпового огня.
Самая горячая ситуация на Покровском направлении. Там ВСУ остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора.
Вражеские силы России планируют еще 2 наступательные миссии – основными направлениями для них станут Покровск и Славянск. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт Роман Свитан.