Армія Кремля продовжує тиснути по лінії фронту. Ворог мав просування біля 3 населених пунктів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де просунулися росіяни?

Вдень 20 вересня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.

За їхніми даними, окупаційні війська мають просування біля 3 населених пунктів.

Ворог просунувся поблизу Катеринівки, Новомиколаївки та Новоіванівки,

– ідеться в повідомленні.

Окупанти просунулися біля Катеринівки: дивіться на карті

Росіяни просунулися поблизу Новомиколаївки: дивіться на карті

Ворожа армія просунулася біля Новоіванівки: дивіться на карті

Ситуація на фронті