Российские войска продолжают проводить наступательные действия на востоке Украины. К сожалению, враг оккупировал два населенных пункта в Донецкой области и кое-где имеет продвижение.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленную карту DeepState.

Где есть продвижение россиян на фронте?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 9 августа. По их данным, россиянам удалось оккупировать 2 населенных пункта в Донецкой области.

Кроме того, зафиксировано продвижение российских войск сразу вблизи 6 населенных пунктов.

Враг оккупировал Новохатское и Толстой, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспасского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке,

– говорится в сообщении.

