Російські війська продовжують проводити наступальні дії на сході України. На жаль, ворог окупував два населені пункти на Донеччині та подекуди має просування.

Де є просування росіян на фронті?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій у ніч на 9 серпня. За їх даними, росіянам вдалося окупувати 2 населені пункти на Донеччині.

Крім того, зафіксовано просування російських військ одразу поблизу 6 населених пунктів.

Ворог окупував Новохатське та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку,

– йдеться у повідомленні.

