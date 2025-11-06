На фронте более 270 атак, из них 100 – на Покровском направлении: карта боев на 6 ноября
- Российская армия за последние сутки осуществила 276 атак на позиции украинских защитников, в частности 100 на Покровском направлении.
- На разных направлениях фронта, включая Северо-Слобожанское, Курское, Купянское и другие, украинские силы отбили многочисленные атаки, остановив продвижение врага.
Российская армия за последние сутки атаковала позиции наших защитников аж 276 раз. Традиционно самым горячим направлением остается Покровский, где было 100 боевых столкновений с оккупантами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какова ситуация на каждом из направлений фронта?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 2 атаки россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, общем сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 177 обстрелов, в частности девять – из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.
На Купянском направлении зафиксировано 7 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Богуславка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Колодези, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровий Яр и Дробышево.
На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного и в сторону Северска, Звановки. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 100 атак агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лысовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Филия и Ялта.
Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы CCO, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город,
– отметили в Генштабе.
Кстати, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал в эфире 24 Канала, что Россия сконцентрировала около 170 тысяч войск на Покровском направлении. Однако Украине удается сдерживать наступление врага.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 31 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Поддубное, Январское, Вороное, Сосновка, Степовое, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Первомайское.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай.
На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степовое.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 2 вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Что происходит в Покровске сейчас?
В Генштабе ВСУ 5 ноября рассказывали, что сейчас украинские военные осуществляют меры для блокирования россиян, которые пытаются проникнуть и накапливаться в Покровске. Также Силы обороны стараются противодействовать попыткам закрепиться в городе.
Также штурмовики "Скала" вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске. Во время операции один военный получил ранения.
В то же время аналитики DeepState писали, что из-за проникновения врага в Покровск под угрозой оказался и соседний Мирноград, который фактически "отделяется от внешнего мира". А его потеря, по словам экспертов, будет "самой обидной среди всех крупных городов".