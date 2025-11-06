На фронті понад 270 атак, з них 100 – на Покровському напрямку: карта боїв на 6 листопада
- Російська армія за останню добу здійснила 276 атак на позиції українських захисників, зокрема 100 на Покровському напрямку.
- На різних напрямках фронту, включно з Північно-Слобожанським, Курським, Куп'янським та іншими, українські сили відбили численні атаки, зупинивши просування ворога.
Російська армія за останню добу атакувала позиції наших захисників аж 276 разів. Традиційно найгарячішим напрямком лишається Покровський, де було 100 бойових зіткнень з окупантами.
Яка ситуація на кожному з напрямків фронту?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 2 атаки росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомб та здійснив 177 обстрілів, зокрема дев'ять – із реактивних систем залпового вогню.
Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового.
На Куп'янському напрямку зафіксовано 7 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Богуславка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Колодязі, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве.
На Слов'янському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та у бік Сіверська, Званівки. Загалом минулої доби відбулося 17 боєзіткнень.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 100 атак агресора у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта.
Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи CCO, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто,
До речі, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів в етері 24 Каналу, що Росія сконцентрувала близько 170 тисяч військ на Покровському напрямку. Однак Україні вдається стримувати наступ ворога.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу штурмову дію у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Піддубне, Січневе, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай.
На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 2 ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Що відбувається у Покровську зараз?
У Генштабі ЗСУ 5 листопада розповідали, що наразі українські військові здійснюють заходи для блокування росіян, які намагаються проникнути та накопичуватися у Покровську. Також Сили оборони стараються протидіяти спробам закріпитися у місті.
Також штурмовики "Скеля" повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Під час операції один військовий отримав поранення.
Водночас аналітики DeepState писали, що через проникнення ворогу у Покровськ під загрозою опинився і сусідній Мирноград, який фактично "відділяється від зовнішнього світу". А його втрата, за словами експертів, буде "найбільшою прикрою серед усіх великих міст".