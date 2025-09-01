В Украине продолжается полномасштабное вторжение России. Украинские защитники продолжают мужественно сдерживать врага, несмотря на напряженную ситуацию на фронте.

Всего за минувшие сутки произошло 190 боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 1 сентября?

За прошедшие сутки россияне совершили один ракетный удар и 67 авиаударов, использовав одну ракету и 117 КАБов. Кроме того, зафиксировано 780 обстрелов, среди них более 70 – с РСЗО, а также применение почти 6 000 дронов-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес там 14 авиаударов, в общем сбросил 29 КАБов и совершил 249 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголевка, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении состоялось десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмы в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь проникнуть в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголовое, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника вблизи Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шаховое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Луч, Сухой Яр, Зверево, Котлиное, Удачное, Ореховое и Дачное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов

Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Один раз захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Последние новости фронта: что изменилось?