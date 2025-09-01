В Україні триває повномасштабне вторгнення Росії. Українські оборонці продовжують мужньо стримувати ворога, попри напружену ситуацію на фронті.

Загалом за минулу добу сталось 190 боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті станом на 1 вересня?

Впродовж минулої доби росіяни здійснили один ракетний удар та 67 авіаударів, використавши одну ракету й 117 КАБів. Крім того, зафіксовано 780 обстрілів, серед них понад 70 – з РСЗВ, а також застосування майже 6 000 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Минулої доби противник завдав там 14 авіаударів, загалом скинув 29 КАБів та здійснив 249 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.

На Куп'янському напрямку відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурми у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись проникнути в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти п'ять разів атакували в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев'ять атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів

Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Один раз загарбницькі підрозділи атакували на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам'янське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п'ять ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

