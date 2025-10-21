Силы обороны Украины сдерживают противника на всех направлениях, не допустив существенных продвижений. Только за минувшие сутки на фронте произошло 202 боевых столкновения.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Самые активные бои продолжаются на Покровском и Александровском направлениях, где враг несет значительные потери. Общие потери россиян за сутки – более 1 100 человек, 8 танков, 37 бронемашин, 23 артсистемы и 235 беспилотников.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было шесть боевых столкновений. Россияне активно обстреливали наши позиции - 173 раза, из них семь из систем залпового огня. Также враг нанес девять авиаударов и сбросил 25 управляемых бомб. Продвижение противника не отмечено - украинские силы удерживают позиции.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал одиннадцать раз в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки. Все штурмы отбиты, линия фронта остается стабильной.

На Купянском направлении российские войска восемь раз пытались продвинуться вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг семь раз штурмовал украинские позиции возле Копанок, Торского, Дробышево, Колодезей и Шандриголово.

На Славянском направлении украинские воины отбили девять атак вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григорьевки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении противник дважды пытался атаковать вблизи Ступочек.

На Константиновском направлении россияне совершили 22 атаки в районах Александро-Шультино, Торецка, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.

На Покровском направлении было 76 боевых столкновений. Враг атаковал в районах Владимировка, Шахово, Дорожное, Новоэкономическое, Родинское, Мирноград, Лысовка, Удачное, Дачное и др. Силы обороны сдерживают массированный натиск.

На Александровском направлении враг 26 раз пытался прорвать нашу оборону вблизи Александрограда, Вороного, Калиновского, Новогригорьевки, Ольговского и др.

На Гуляйпольском направлении россияне наступательных действий не проводили.

На Ореховском направлении было 20 атак врага вблизи Плавней, Приморского, Щербаков, Каменского, Степного, Новоандреевки.

На Приднепровском направлении одна попытка врага приблизиться к позициям ВСУ возле Антоновского моста завершилась неудачей.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных действий нет.

Что известно о ситуации на фронте?