Сили оборони України стримують противника на всіх напрямках, не допустивши суттєвих просувань. Лише за минулу добу на фронті відбулося 202 бойові зіткнення.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни у Покровську, на Дніпропетровщині – новий прорив: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Найактивніші бої тривають на Покровському та Олександрівському напрямках, де ворог зазнає значних втрат. Загальні втрати росіян за добу – понад 1 100 осіб, 8 танків, 37 бронемашин, 23 артсистеми та 235 безпілотників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках було шість бойових зіткнень. Росіяни активно обстрілювали наші позиції — 173 рази, з них сім із систем залпового вогню. Також ворог завдав дев’ять авіаударів і скинув 25 керованих бомб. Просування противника не відзначено — українські сили утримують позиції.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував одинадцять разів у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. Усі штурми відбито, лінія фронту залишається стабільною.

На Куп'янському напрямку російські війська вісім разів намагалися просунутися поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог сім разів штурмував українські позиції біля Копанок, Торського, Дробишевого, Колодязів і Шандриголового.

На Слов'янському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та у напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку противник двічі намагався атакувати поблизу Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 22 атаки в районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку було 76 бойових зіткнень. Ворог атакував у районах Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Новоекономічне, Родинське, Мирноград, Лисівка, Удачне, Дачне та ін. Сили оборони стримують масований натиск.

Ворог тисне на Покровському напрямку: дивіться на мапі DeepState

На Олександрівському напрямку ворог 26 разів намагався прорвати нашу оборону поблизу Олександрограда, Вороного, Калинівського, Новогригорівки, Ольгівського тощо.

На Гуляйпільському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Оріхівському напрямку було 20 атак ворога поблизу Плавнів, Приморського, Щербаків, Кам’янського, Степового, Новоандріївки.

Окупанти атакують, але безрезультатно: дивіться на мапі

На Придніпровському напрямку одна спроба ворога наблизитися до позицій ЗСУ біля Антонівського мосту завершилася невдачею.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступальних дій немає.

Що відомо про ситуацію на фронті?