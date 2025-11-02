Россияне продвинулись в Покровске и возле двух населенных пунктов: обновление карты DeepState

Российские войска не останавливаются давить на фронте. Аналитики сообщили о продвижении врага в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState.

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики ресурса обновили карту боевых действий около 23:52 1 ноября. По их данным российская армия имела продвижение на некоторых участках на фронте.

По оценкам DeepState, захватчики продвинулись в Донецкой области, в также в сторону некоторых населенных пунктов Харьковщины и Запорожья.

Враг продвинулся в Покровске, вблизи Каменки и Новогригорьевки,

– говорится в обновлении.

Заметим, что военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала рассказал, что кроме Донецкой области, напряженная ситуация также на Харьковщине. Там россияне переправились через реку и удерживают плацдарм. Эксперт также отмечает, что сложно и на Днепропетровщине, где продвинулись оккупанты.

