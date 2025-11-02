Росіяни просунулись у Покровську та біля двох населених пунктів: оновлення карти DeepState

Російські війська не припиняють тиснути на фронті. Аналітики повідомили про просування ворога в кількох областях України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на оновлення DeepState.

Як змінилась ситуація на фронті?

Аналітики ресурсу оновили карту бойових дій близько 23:52 1 листопада. За їхніми даними російська армія мала просування на деяких ділянках на фронті.

За оцінками DeepState, загарбники просунулись на Донеччині, а також у бік деяких населених пунктів Харківщини та Запоріжжя.

Ворог просунувся в Покровську, поблизу Кам'янки та Новогригорівки, – ідеться в оновленні.

Зауважимо, що військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу розповів, що, окрім Донеччини, напружена ситуація також на Харківщині. Там росіяни переправилися через річку та утримують плацдарм. Експерт також зазначає, що складно й на Дніпропетровщині, де просунулись окупанти.

Що відбувається в Покровську?