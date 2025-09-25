В Генштабе рассказали о ситуации на фронте на утро 25 сентября. Это уже 1310 сутки полномасштабной войны. За прошедшие сутки было 160 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб.

Какая ситуация на фронте на 25 сентября?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки ВСУ отбили 6 атак.

На Южно-Слобожанском направлении враг 2 раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении вчера было 6 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Россияне пытались прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

На Северском направлении оккупанты совершили 7 попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупанты 4 раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Ступочек.



На Торецком направлении враг совершил 10 атак неподалеку Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое.

Интересно! В ВСУ сообщили, что в направлении Доброполье значительные силы врага сейчас отрезаны от основных сил. Многие россияне сдаются в плен просто от безысходности, ведь не ели по 10 дней. Об этом 24 Каналу рассказал "Хром" – начальник разведки Первого отдельного штурмового полка имени Героя Украины "Да Винчи".

На Новопавловском направлении противник совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Январское, Вороное, Терновое и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении бойцы ВСУ отбили 4 попытки продвинуться вперед в районе Ольговского.

Силы обороны отбили атаку оккупационных войск на Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил 3 тщетные попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Успехи Сил обороны на утро 25 сентября