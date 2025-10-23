Наступательные операции оккупантов и их продвижение, успехи ВСУ: обзор фронта и карты ISW

Российская армия не оставляет намерения захватить территории Украины и не прекращает боевые действия. Аналитики ISW проанализировали, как изменилась линия фронта за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Как изменилась ситуация на фронте 23 октября?

Российские войска 21 и 22 октября атаковали в Курской и Сумской областях, в частности вблизи Алексеевки (к северу от города Сумы). В общем, как указывают аналитики, 22 октября оккупанты продолжали атаки на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Захватчики также продолжали атаки на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Враг продолжил атаки в направлении Великого Бурлука, но не продвинулся вперед. Такая же ситуация и на Купянском направлении. Там российские войска продолжили наступательные операции, но не имеют продвижений.

Армия Кремля продолжила наступательные операции и на Боровском направлении, но не продвинулась вперед. Аналитики отметили, что российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Новой Кругляковки и Зеленого Гая; на восток от Боровой вблизи Копанок; и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки.

Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. Указывается, что геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 октября, показывают, как ВСУ атаковали российский бронетранспортер БТР-82А к северу от Ставок (к северу от Лимана) во время российского механизированного наступления 20 октября, что свидетельствует о том, что армия противника продвигалась на север от населенного пункта во время штурма.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Оккупанты продолжили наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед. Они также продолжили наступательные операции на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, но прогресса не достигли.

Зафиксировано, что Вооруженные Силы Украины имели успехи. Так, украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполье. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что Силы обороны освободили Кучеров Яр (к северо-востоку от Доброполья). Десантно-штурмовые войска Украины сообщили, что во время освобождения населенного пункта украинские войска захватили более 50 российских военнопленных.

Однако российские войска недавно продвинулись в районе Покровска. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 октября, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на юго-восток Мирнограда (к востоку от Покровска) во время механизированного штурма.

Российская армия продолжила наступательные операции на Новопавловском направлении, Гуляйпольском и на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигла. Оккупанты продолжили наступательные действия и на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед.

Вражеское войско продолжало ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении, в частности к востоку от города Херсон вблизи Антоновского моста.

