Наступальні операції окупантів та їх просування, успіхи ЗСУ: огляд фронту та карти ISW

Російська армія не полишає наміру захопити території України і не припиняє бойові дії. Аналітики ISW проаналізували, як змінилася лінія фронту за останню добу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Росіяни у Покровську, на Дніпропетровщині – новий прорив: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як змінилася ситуація на фронті 23 жовтня?

Російські війська 21 та 22 жовтня атакували в Курській і Сумській областях, зокрема поблизу Олексіївки (на північ від міста Суми). Загалом, як вказують аналітики, 22 жовтня окупанти продовжували атаки на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Загарбники також продовжували атаки на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Ворог продовжив атаки у напрямку Великого Бурлука, але не просунувся вперед. Така ж ситуація і на Куп'янському напрямку. Там російські війська продовжили наступальні операції, але не мають просувань.

Армія Кремля продовжила наступальні операції і на Боровському напрямку, але не просунулася вперед. Аналітики зазначили, що російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Нової Кругляківки та Зеленого Гаю; на схід від Борової поблизу Копанок; та на південний схід від Борової поблизу Греківки.

Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Вказується, що геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 жовтня, показують, як ЗСУ атакували російський бронетранспортер БТР-82А на північ від Ставок (на північ від Лимана) під час російського механізованого наступу 20 жовтня, що свідчить про те, що армія противника просувалася на північ від населеного пункту під час штурму.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Окупанти продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед. Вони також продовжили наступальні операції на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, але прогресу не досягли.

Зафіксовано, що Збройні Сили України мали успіхи. Так, українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Геолокаційні кадри свідчать про те, що Сили оборони звільнили Кучерів Яр (на північний схід від Добропілля). Десантно-штурмові війська України повідомили, що під час звільнення населеного пункту українські війська захопили понад 50 російських військовополонених.

Проте російські війська нещодавно просунулися в районі Покровська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 жовтня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід Мирнограда (на схід від Покровська) під час механізованого штурму.

Російська армія продовжила наступальні операції на Новопавлівському напрямку, Гуляйпільському та на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягла. Окупанти продовжили наступальні дії і на Великомихайлівському напрямку, але не просунулися вперед.

Вороже військо продовжувало обмежені наземні наступи на Херсонському напрямку, зокрема на схід від міста Херсон поблизу Антонівського мосту.

Дивіться також Мінус понад 900 російських вояків, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 23 жовтня

Ситуація на фронті: останні новини