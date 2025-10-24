Давление оккупантов на фронте, продвижение врага на нескольких направлениях: отчет и карты ISW
- Российские войска осуществляли атаки на фронте и продолжали наступательные операции.
- Кремлевская армия имеет продвижение на нескольких направлениях.
Российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий. Так, враг не оставляет намерения захватить территории и не прекращает боевые действия.
Аналитики ISW проанализировали, как изменилась линия фронта за последние сутки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
Как изменилась ситуация на фронте?
Российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности на северо-запад от города Сумы вблизи Степного и на север от города Сумы вблизи Алексеевки. В общем оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
Вражеские силы продолжили наступательные действия и на севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед. Так, российские войска атаковали на северо-восток от Великого Бурлука вблизи Хатнего и Амбарного и на восток от Великого Бурлука вблизи Бологовки.
Армия Кремля продвинулась в районе Купянска. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на север от Купянска вдоль Южной железной дороги и в западной Двуречной (к северо-востоку от Купянска).
Захватчики продолжали наступательные операции на направлении Боровой, в частности к востоку от Боровой вблизи Надежды, но не продвигались вперед. Они продолжили наступательные действия и на Лиманском направлении, но прогресса не достигли.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
Российские войска недавно продвинулись в районе Северска. Согласно геолокационным видеозаписям 23 октября, российские войска продвинулись на восток от Северска во время механизированного штурма.
Армия Кремля недавно продвинулась и в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись на север от Щербиновки (к юго-востоку от Константиновки).
Российские захватчики продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
Вражеские войска недавно продвинулись на Великомихайловском направлении. Геолокационные видеозаписи показывают, что вражеская армия недавно продвинулась к северу от Новоселовки (к востоку от Великомихайловки).
Также оккупанты продолжили наступательные действия на Гуляйпольском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Такая же ситуация и на западе Запорожской области. Захватчики продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, в частности к востоку от города Херсон вблизи Антоновского моста, но не продвигались вперед.
Ситуация на фронте: последние новости
Российским военным удалось продвинуться сразу в двух регионах Украины, в частности на территории Запорожской и Днепропетровской областей. В четверг, 23 октября, DeepState обновили карту. Там указали, что враг продвинулся вблизи Вербового, Степного и Новогригорьевки.
Аналитики на днях также писали, что оккупанты активизировались на Юге Украины, проведя механизированные штурмовые действия. В течение дня 20 октября оккупанты провели ряд штурмовых действий по отрезку Щербаки – Нестерянка – Роботино – Новопокровка – Малая Токмачка, используя разнообразную технику. Большинство техники было поражено еще до ее подхода к линии боевого соприкосновения, но после подбития техники, штурмовые действия продолжала осуществлять пехота.
К слову, в течение 22 октября произошло 126 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 29 ракет, 95 авиационных ударов, сбросив при этом 176 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4847 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6530 дронов-камикадзе.