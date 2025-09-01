В видео с отчетом начальника генштаба России Герасимова появилась карта Украины, на которой ряд областей отделены от государства. На карте также "отрезаны" области, которые российская армия не контролирует.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Как выглядит карта Украины по мнению России?

В минобороны страны-агрессора во время выступления начальника генштаба Валерия Герасимова показали ложную карту. На ней Одесская и Николаевская области отделены от Украины и якобы находятся под контролем Москвы.

На карте от Украины отделили ряд областей / Фото росСМИ

Карта также демонстрирует условную линию,, которая начинается с Днепра в Херсонской области и тянется до границы с Молдовой и Румынией. Фактически она "отрезает" от Украины всю Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Кроме того, на схеме полностью отделены Запорожская и Донецкая области, хотя российская армия там не имеет полного контроля.

Военные эксперты предполагают, что карта в кабинете Герасимова может символизировать планы Кремля по захвату еще части Украины.

Последние циничные заявления Кремля