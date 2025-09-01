У відео зі звітом начальника генштабу Росії Герасимова з'явилася карта України, на якій низка областей відокремлені від держави. На мапі також "відрізані" області, які російська армія не контролює.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Сі Цзіньпін і Путін озвучили своє бачення нового світопорядку, – Reuters

Як виглядає карта України на думку Росії?

У міноборони країни-агресорки під час виступу начальника генштабу Валерія Герасимова показали неправдиву карту. На ній Одеська та Миколаївська області відокремлені від України й нібито перебувають під контролем Москви.

На карті від України відокремили низку областей / Фото росЗМІ

Карта також демонструє умовну лінію, що починається з Дніпра на Херсонщині й тягнеться аж до кордону з Молдовою та Румунією. Фактично вона "відрізає" від України всю Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Крім того, на схемі повністю відділені Запорізька та Донецька області, хоча російська армія там не має повного контролю.

Ба більше, OSINT-дослідник звернув увагу, що російський генштаб використовує мапу з викривленою лінією фронту. На ній під російським контролем позначають навіть "сіру зону" чи території, де лише епізодично діяли ДРГ або диверсанти.

Мапа генштабу росіян з ситуацією біля Покровська / Скриншот з відео

Карта DeepState того ж місці / Скриншот сайту DeepState

Так, на мапі росіяни приписали собі південні околиці Покровська, куди в липні прорвалися кілька десятків диверсантів, але їх швидко ліквідували чи взяли в полон. Також позначено контроль над усією ділянкою біля Добропілля, хоча частину цього вклинення Сили оборони вже відбили з великими втратами для ворога.

Військові експерти припускають, що карта у кабінеті Герасимова може символізувати плани Кремля щодо захоплення ще частини України.

Останні цинічні заяви Кремля