Россия продвинулась на 3 направлениях, ВСУ отбили позиции возле Покровска: обзор и карты фронта ISW
- Российская армия осуществила продвижение на Купянском, Новопавловском направлениях и на запад Запорожья.
- ВСУ отбили атаки у Покровска, а отбросив врага и продвинувшись в районе Новоэкономичного.
- На других направлениях, таких как Сумской, Харьковский и Великомихайловский, российские войска не достигли подтвержденного прогресса.
Российская армия продвинулась возле Купянска, на Днепропетровщине и на западе Запорожской области. При этом ВСУ контратаковали возле Покровска.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
На каких направлениях продвигаются россияне?
- 1 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Атаки были и на Харьковском направлении – тоже без успеха.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука.
- К сожалению, противник имел продвижение на Купянском направлении. Российские войска продвинулись к северу от Тополя (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы) и к северу от Купянска.
- На Боровском, Лиманском и Северском направлениях атаки оккупантов были, однако достичь успеха врагу не удалось.
- Также россияне 1 сентября продолжили наступление в тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье, но подтвержденного прогресса не достигли.
Какая ситуация на фронт сейчас / фото ISW
- Украинским войскам удалось отбросить врага на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в Новоэкономическом (к северо-востоку от Покровска).
- Российские войска продвинулись на Новопавловском направлении. Опубликованные кадры свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к центральной части Дачного (к юго-востоку от Новопавловки).
- Оккупанты продолжили штурмы на Великомихайловском направлении, но подтвержденных успехов не достигли. Ограниченные наступательные операции продолжались и к северо-востоку от Гуляйполя вблизи Темировки, но без продвижений.
- Однако враг продвинулся на запад Запорожской области. Россияне имели успех к югу от Новоданиловки (к югу от Орехова).
- На Херсонском направлении без изменений.
Где наступают россияне и контратакуют ВСУ / фото ISW
Что происходит на фронте: новости дня
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 800 оккупантов. Общие потери личного состава врага составляют около 1 083 790 человек. Кроме того, Силы обороны уничтожили танк, РСЗО, 4 бронированных машины, 53 артиллерийские системы и т.д.
DeepState пишет, что в августе темпы российской оккупации упали почти на 20%. Врагу удалось захватить 464 квадратных километров территорий. Аналитики отметили, что прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю.
Представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов объяснил, что ситуация на поле боя в Донецкой области остается напряженной. На Покровском направлении российские войска сосредоточили значительные резервы морской пехоты.