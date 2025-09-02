Российская армия продвинулась возле Купянска, на Днепропетровщине и на западе Запорожской области. При этом ВСУ контратаковали возле Покровска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Россия оккупировала два села на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

На каких направлениях продвигаются россияне?

1 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли. Атаки были и на Харьковском направлении – тоже без успеха.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Атаки были и – тоже без успеха. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука .

. К сожалению, противник имел продвижение на Купянском направлении . Российские войска продвинулись к северу от Тополя (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы) и к северу от Купянска.

. Российские войска продвинулись к северу от Тополя (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы) и к северу от Купянска. На Боровском, Лиманском и Северском направлениях атаки оккупантов были, однако достичь успеха врагу не удалось.

атаки оккупантов были, однако достичь успеха врагу не удалось. Также россияне 1 сентября продолжили наступление в тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье, но подтвержденного прогресса не достигли.

Какая ситуация на фронт сейчас / фото ISW

Украинским войскам удалось отбросить врага на Покровском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в Новоэкономическом (к северо-востоку от Покровска).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в Новоэкономическом (к северо-востоку от Покровска). Российские войска продвинулись на Новопавловском направлении . Опубликованные кадры свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к центральной части Дачного (к юго-востоку от Новопавловки).

. Опубликованные кадры свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись к центральной части Дачного (к юго-востоку от Новопавловки). Оккупанты продолжили штурмы на Великомихайловском направлении , но подтвержденных успехов не достигли. Ограниченные наступательные операции продолжались и к северо-востоку от Гуляйполя вблизи Темировки, но без продвижений.

, но подтвержденных успехов не достигли. Ограниченные наступательные операции продолжались и вблизи Темировки, но без продвижений. Однако враг продвинулся на запад Запорожской области . Россияне имели успех к югу от Новоданиловки (к югу от Орехова).

. Россияне имели успех к югу от Новоданиловки (к югу от Орехова). На Херсонском направлении без изменений.

Где наступают россияне и контратакуют ВСУ / фото ISW

Что происходит на фронте: новости дня