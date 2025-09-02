Росія просунулася на 3 напрямках, ЗСУ відбили позиції біля Покровська: огляд і карти фронту ISW
- Російська армія здійснила просування на Куп'янському, Новопавлівському напрямках та на захід Запоріжжя.
- ЗСУ відбили атаки біля Покровська, а відкинувши ворога та просунувшись в районі Новоекономічного.
- На інших напрямках, таких як Сумський, Харківський і Великомихайлівський, російські війська не досягли підтвердженого прогресу.
Російська армія просунулася біля Куп'янська, на Дніпропетровщині та на заході Запорізької області. При цьому ЗСУ контратакували біля Покровська.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
На яких напрямках просуваються росіяни?
- 1 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Атаки були і на Харківському напрямку – теж без успіху.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука.
- На жаль, противник мав просування на Куп'янському напрямку. Російські війська просунулися на північ від Тополі (на північний схід від Куп'янська поблизу міжнародного кордону) та на північ від Куп'янська.
- На Боровському, Лиманському та Сіверському напрямках атаки окупантів були, проте досягти успіху ворогу не вдалося.
- Також росіяни 1 вересня продовжили наступ у тактичних районах Костянтинівка-Дружківка та Добропілля, але підтвердженого прогресу не досягли.
Яка ситуація на фронт зараз / фото ISW
- Українським військам вдалося відкинути ворога на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в Новоекономічному (на північний схід від Покровська).
- Російські війська просунулися на Новопавлівському напрямку. Опубліковані кадри свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до центральної частини Дачного (на південний схід від Новопавлівки).
- Окупанти продовжили штурми на Великомихайлівському напрямку, але підтверджених успіхів не досягли. Обмежені наступальні операції тривали і на північний схід від Гуляйполя поблизу Темирівки, але без просувань.
- Проте ворог просунувся на захід Запорізької області. Росіяни мали успіх на південь від Новоданилівки (на південь від Оріхова).
- На Херсонському напрямку без змін.
Де наступають росіяни та контратакують ЗСУ / фото ISW
Що відбувається на фронті: новини дня
За минулу добу ЗСУ ліквідували 800 окупантів. Загальні втрати особового складу ворога складають близько 1 083 790 осіб. Крім того, Сили оборони знищили танк, РСЗВ, 4 броньованих машини, 53 артилерійські системи і т.д.
DeepState пише, що у серпні темпи російської окупації впали майже на 20%. Ворогу вдалося захопити 464 квадратних кілометрів територій. Аналітики зауважили, що приріст окупованих територій за 2 роки й 11 місяців практично рівний нулю.
Речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов пояснив, що ситуація на полі бою в Донецькій області залишається напруженою. На Покровському напрямку російські війська зосередили значні резерви морської піхоти.