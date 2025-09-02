Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

На яких напрямках просуваються росіяни?

1 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але підтвердженого прогресу не досягли. Атаки були і на Харківському напрямку – теж без успіху.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука.

. На жаль, противник мав просування на Куп'янському напрямку . Російські війська просунулися на північ від Тополі (на північний схід від Куп'янська поблизу міжнародного кордону) та на північ від Куп'янська.

На Боровському, Лиманському та Сіверському напрямках атаки окупантів були, проте досягти успіху ворогу не вдалося.

Також росіяни 1 вересня продовжили наступ у тактичних районах Костянтинівка-Дружківка та Добропілля, але підтвердженого прогресу не досягли.

Яка ситуація на фронт зараз / фото ISW

Українським військам вдалося відкинути ворога на Покровському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в Новоекономічному (на північний схід від Покровська).

Російські війська просунулися на Новопавлівському напрямку. Опубліковані кадри свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до центральної частини Дачного (на південний схід від Новопавлівки).

Окупанти продовжили штурми на Великомихайлівському напрямку, але підтверджених успіхів не досягли. Обмежені наступальні операції тривали і на північний схід від Гуляйполя поблизу Темирівки, але без просувань.

Проте ворог просунувся на захід Запорізької області. Росіяни мали успіх на південь від Новоданилівки (на південь від Оріхова).

На Херсонському напрямку без змін.

Де наступають росіяни та контратакують ЗСУ / фото ISW

