Украинская армия продолжает противостоять россиянам на фронте. К сожалению, оккупанты снова имеют несколько продвижений на фронте.

Кроме того, они оккупировали 2 населенных пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState

Какие изменения на фронте?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 26 ноября.

По их данным российская армия оккупировала Луч в Донецкой области и Высокое (оккупационное советское название – Красное) в Запорожье.

Также россияне имели еще несколько продвижений в Донецкой области и Запорожье: вблизи Мирнограда, Затишья, Марфополя и в Покровске.

Какая ситуация на фронте?