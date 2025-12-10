Россияне замедлились и снижают давление на фронте: карта боевых действий на 10 декабря

Противник пытается атаковать украинские позиции по всей линии фронта, однако количество штурмов значительно уменьшилось. В то же время Силы обороны стойко держат позиции и успешно отражают атаки оккупантов.

Какова ситуация на поле боевых действий 10 декабря?

По данным Генштаба, враг 177 раз пытался прорвать украинскую оборону, осуществив 50 авиаударов и 3 775 обстрелов. Также россияне сбросили на позиции защитников 137 управляемых авиабомб.

В то же время защитники повредили одну артиллерийскую систему, два пункта управления БпЛА и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях россияне совершили только одну атаку, сбросили КАБ и 141 раз обстреляли украинские позиции.

На Южно-Слобожанском направлении украинцы остановили две атаки врага в районе Прилепки и в направлении Избицкого.

Также дважды враг штурмовал украинскую оборону на Купянском направлении. Защитники защищали позиции в сторону Петропавловки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг работал активнее, осуществив 16 попыток вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево.

На Славянском направлении Россия провела 12 атак вблизи Ямполя, Серебрянки, Северска, Звановки, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники зафиксировали два боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Бондарного.

В то же время враг активизировал свои силы на Константиновском направлении, проведя 22 атаки вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении россияне не теряют надежд занять украинские позиции, поэтому здесь сосредоточено наибольшее количество наступательных действий. За эти сутки Силы обороны зафиксировали 48 штурмов в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгороднего и Новопавловки.

На Александровском направлении за минувшие сутки противник провел 17 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороное, Вербовое, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка, Привольное и в сторону Даниловки.

На Гуляйпольском направлении Силам обороны удалось остановить 14 штурмов россиян в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе, Белогорье и в направлениях Варваровки и Доброполье.

На Ореховском направлении враг не наступал.

На Приднепровском направлении противник трижды безуспешно пытался прорвать оборону защитников в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На каком участке фронта Силы обороны имели успех в эти сутки?