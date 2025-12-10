Росіяни сповільнились та знижують тиск на фронті: карта бойових дій на 10 грудня

Противник намагається атакувати українські позиції по всій лінії фронту, однак кількість штурмів значно зменшилась. Водночас Сили оборони стійко тримають позиції та успішно відбивають атаки окупантів.

Яка ситуація на полі бойових дій 10 грудня?

За даними Генштабу, ворог 177 разів намагався прорвати українську оборону, здійснивши 50 авіаударів та 3 775 обстрілів. Також росіяни скинули на позиції оборонців 137 керованих авіабомб.

Водночас захисники пошкодили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили лише одну атаку, скинули КАБ та 141 раз обстріляли українські позиції.

На Південно-Слобожанському напрямку українці зупинили дві атаки ворога у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького.

Також двічі ворог штурмував українську оборону на Куп’янському напрямку. Захисники захищали позиції у бік Петропавлівки й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог працював активніше, здійснивши 16 спроб вклинитись в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Росія провела 12 атак поблизу Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку українські оборонці зафіксували два боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного.

Водночас ворог активізував свої сили на Костянтинівському напрямку, провівши 22 атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку росіяни не втрачають надій зайняти українські позиції, тому тут зосереджена найбільша кількість наступальних дій. Цієї доби Сили оборони зафіксували 48 штурмів у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку за минулу добу противник провів 17 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вербове, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка, Привільне та у бік Данилівки.

На Оріхівському напрямку ворог не наступав.

На Придніпровському напрямку противник тричі безуспішно намагався прорвати оборону захисників в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

