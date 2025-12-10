Про втрати ворога за минулу добу 9 грудня, інформує 24 Канал із посиланням на Генштаб.

З лютого 2022 року російська армія у війні з Україною втратила понад мільйон військових:



Втрати у Росії станом на 10 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавно українські військові успішно атакували термінал зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї. Сили оборони знищили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю "Мактрен-Нафта", які здійснюють перевалку зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози. Відомо, що пожежу не могли ліквідувати протягом трьох днів.

Також, ЗСУ уразили порт у Темрюцькій затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї, де розташований портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів – у тому числі й зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) та інші нафтовантажі,