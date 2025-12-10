Про втрати ворога за минулу добу 9 грудня, інформує 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Скільки росіян ліквідували ЗСУ станом на 10 грудня?
З лютого 2022 року російська армія у війні з Україною втратила понад мільйон військових:
- особового складу – близько 1 183 620 (+1 010) осіб;
- танків – 11 403 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 691 (+1);
- артилерійських систем – 34 944 (+25);
- РСЗВ – 1 563 (+0);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 431 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+177);
- крилатих ракет – 4 058 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 243 (+107);
- спеціальної техніки – 4 019 (+0).
Втрати у Росії станом на 10 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про інші втрати росіян?
Нещодавно українські військові успішно атакували термінал зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї. Сили оборони знищили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю "Мактрен-Нафта", які здійснюють перевалку зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози. Відомо, що пожежу не могли ліквідувати протягом трьох днів.
Також, ЗСУ уразили порт у Темрюцькій затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї, де розташований портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів – у тому числі й зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) та інші нафтовантажі,
У ніч проти 8 грудня росіяни зазнали значних збитків. На тимчасово окупованій Луганщині палали склади БпЛА, снарядів і "Панцирь-С1".