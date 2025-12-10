О потерях врага за минувшие сутки 9 декабря, информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Новый дрон "Дартс" уничтожает врага: как Силы обороны работают с современной разработкой
Сколько россиян ликвидировали ВСУ по состоянию на 10 декабря?
С февраля 2022 года российская армия в войне с Украиной потеряла более миллиона военных:
- личного состава – около 1 183 620 (+1 010) человек;
- танков – 11 403 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 691 (+1);
- артиллерийских систем – 34 944 (+25);
- РСЗВ – 1 563 (+0);
- средств ПВО – 1 253 (+0);
- самолетов – 431 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 88 889 (+177);
- крылатых ракет – 4 058 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 243 (+107);
- специальной техники – 4 019 (+0).
Потери в России по состоянию на 10 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о других потерях россиян?
Недавно украинские военные успешно атаковали терминал сжиженного газа в порту "Темрюк" в Краснодарском крае. Силы обороны уничтожили производственные мощности общества с ограниченной ответственностью "Мактрен-Нафта", которые осуществляют перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы. Известно, что пожар не могли ликвидировать в течение трех дней.
Также, ВСУ поразили порт в Темрюцком заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае, где расположен портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов – в том числе и сжиженный углеводородный газ (СУГ) и другие нефтегрузы,
В ночь на 8 декабря россияне понесли значительные убытки. На временно оккупированной Луганщине пылали склады БпЛА, снарядов и "Панцирь-С1".