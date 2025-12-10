О потерях врага за минувшие сутки 9 декабря, информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

С февраля 2022 года российская армия в войне с Украиной потеряла более миллиона военных:



Потери в России по состоянию на 10 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

Недавно украинские военные успешно атаковали терминал сжиженного газа в порту "Темрюк" в Краснодарском крае. Силы обороны уничтожили производственные мощности общества с ограниченной ответственностью "Мактрен-Нафта", которые осуществляют перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы. Известно, что пожар не могли ликвидировать в течение трех дней.

Также, ВСУ поразили порт в Темрюцком заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае, где расположен портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов – в том числе и сжиженный углеводородный газ (СУГ) и другие нефтегрузы,