Перебрасывали через окно, – мама спасенной девочки об операции по спасению детей в Броварах
В Броварах под Киевом произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли более десятка человек. Известно, что вертолет упал возле садика, в котором находились дети. Воспитателям удалось их спасти, несмотря на то, что здание уже горело.
В среду утром, 18 января, в Броварах упал вертолет ЕС-225 Super Puma, из-за чего погибли 14 человек и еще более два десятка человек были госпитализированы. В эфире национального телемарафона журналисты ТСН рассказали историю воспитателей, детей и их родителей, которые были в эпицентре событий во время этой авиакатастрофы.
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Как воспитатели спасали детей
Заметим, что в сюжете СМИ показали мать спасенной девочки Ванессы, которая рассказала о том, как происходила героическая операция. После того как вертолет упал, воспитательница с нянечкой открыли окно на первом этаже детского сада и переправляли детей через него на улицу.
Через окно доставали детей в чем были. Выводили их в соседний… Ну, воспитательница к себе домой (вывела детей – 24 Канал),
– сказала женщина.
Известно, что таким образом удалось спасти 10 детей, хотя помещение уже было в огне. Также заметим, что среди 14 погибших есть один ребенок, а трое детей все еще находятся в тяжелом состоянии. Им врачи оказывают медицинскую помощь.
Я, честно говоря, подумала, что это был дрон. Прибежала туда и увидела, что сад горит, что капец. Я не знала, что с моим ребенком,
– поделилась мать Ванессы с журналистами.
В то же время родители малышей, которые спаслись и оказались с минимальными ранениями, рассказывали, что переживают за психологическое состояние своих детей. Оно и не удивительно, ведь эта авиакатастрофа нанесла настоящий психологический удар по еще неокрепшей психике.
Падение вертолета в Броварах: что нужно знать
- Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как работали медики, когда поступило сообщение о падении вертолета Он сказал, что на место выехало 5 бригад экстренной медицинской помощи Киевского областного центра медицины катастроф и еще 2 бригады национального уровня, принадлежащих Центру медицины катастроф Минздрава.
- Кроме того, Ляшко отметил, что сначала были госпитализированы 24 человека, но некоторым из них была оказана помощь. По состоянию на вечер 18 января на госпитализации находятся 15 человек.
- Следует также упомянуть, что в результате этой авиакатастрофы погиб глава МВС Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович