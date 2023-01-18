Утром 18 января вертолет ЕС-225 Super Puma разбился в Киевской области, вследствие чего погибли 14 человек. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона отметил, как работали медики после того, как стало известно о трагедии.

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Раненых отправят в Европу

По словам Ляшко, с самого утра на месте происшествия работало 5 бригад экстренной медицинской помощи Киевского областного центра медицины катастроф и еще 2 бригады национального уровня, принадлежащих Центру медицины катастроф Минздрава.

Всего помощь была оказана 28 пострадавшим. Сначала были госпитализированы 24 человека, но некоторым была оказана помощь и они вернулись домой, где находятся под наблюдением семейных врачей. Сейчас 15 человек на госпитализации,

– констатировал министр.

Кроме того, он отметил, что 10 из этих 15 человек попали в ожоговый центр. Из них: шесть взрослых и четыре ребенка. По словам Ляшко, врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние раненых.

В то же время параллельно Украина работает для того, чтобы подготовить документы и отправить пострадавших за границу в европейские клиники. Как отметил глава Минздрава, это вовсе не означает, что наши медицинские учреждения чем-то хуже. Собственно, у нас есть все необходимые медикаменты для лечения пострадавших, в частности альбумин против ожогов.

Обратите внимание! Министр отметил, что в медицинских учреждениях есть необходимое количество крови для переливания, однако доноры никогда не будут лишними. Именно поэтому, если у вас есть возможность, вы можете сдать кровь для пострадавших.

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