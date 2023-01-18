Украинские политики в своих соцсетях высказались о трагедии в Броварах. 24 Канал собрал подборку сообщений должностных лиц.

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Как реагируют политики на трагедию в Броварах

Напомним, что в результате падения вертолета в Броварах погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул, что недавно он планировал вместе с представителями МВД новые проекты.

Погиб мой коллега, министр внутренних дел Денис Монастырский. Его первый заместитель Евгений Енин, члены команды МВД. Молодая, профессиональная, ценностная команда. Погибли дети. Я не могу найти слова. Еще в пятницу вместе с Денисом и Евгением мы планировали совместные проекты, развитие Армии дронов, проекты для Нацгвардии… Днепр, теперь Бровары, люди, которых ты знаешь, дети, думая о которых, сердце сжимается…

– написал он.

Также Федоров выразил соболезнования родным всех погибших.

Реакция Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко также не обошел вниманием трагедию в Броварах. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших детей, мирных жителей Броваров, а также родным погибших руководителей МВД и семьям членов экипажа.

"Ежедневно Украина платит жизнями своих граждан из-за варварской агрессии России. Мы живем в условиях войны. Сегодняшняя трагедия – еще одно страшное событие этой войны. Никто из украинцев не будет чувствовать себя в безопасности на своей земле, пока ее не покинет последний россиянин, пришедший с оружием и захватническими намерениями. Пока не прекратят лететь ракеты в Днепр, Киев, Харьков и другие города нашего государства", – подчеркнул он.

Также Кличко добавил, что "мир должен это понимать: никаких уступок и мирных компромиссов с Россией быть не может".

Маляр: Непередаваемая боль и горе

Заместитель министра обороны Анна Маляр вспомнила сотрудничество с Денисом Монастырским еще задолго до поста министра. Она отметила, что в основном это была законопроектная работа в сфере уголовного права. "Потом мы уже гораздо интенсивнее сотрудничали с Денисом Анатольевичем в должности министра, особенно с начала полномасштабного вторжения", – заявила она.

Наверное, сегодня много напишут о его высоком профессионализме – это так и было. Но наибольший его вклад в развитие нашего государства – это ценности, которые он исповедовал. Он был первым министром МВД, для которого действительно наивысшей ценностью был человек и его права. Если бы мне пришлось среди всех его черт выделить одну, я бы выделила – человечность. Он привнес это в систему, сколько успел. Непередаваемая боль и горе,

– отметила Маляр.



Анна Маляр с Денисом Монастырским / Фото из инстаграма чиновницы

Невозможно привыкнуть к трагедиям

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук подчеркнула, что к трагедиям невозможно привыкнуть. Также невозможно принять то, что погибают дети, отмечает она.

"Невыносимо, когда гибнут друзья, которых видел еще вчера. Еще не могу принять, что больше не увижу моего коллегу министра Дениса Монастырского. Сегодняшнее утро в Броварах напомнило, что в это тяжелое время судьба не различает, кого забрать у нас. Берегите друг друга!" – написала Верещук.

Кулеба о потере друзей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил искренние соболезнования родным и близким всех погибших на борту вертолета и в детском саду. "Смерть друзей и детей – это всегда особенно страшно и больно. Желаю скорейшего выздоровления раненым в это ужасное утро", – подчеркнул он.

Также Кулеба подчеркнул, что потерял в этой страшной трагедии близких коллег и друзей – Дениса Монастырского и Евгения Енина.

Оба были патриотами Украины каких мало, и их гибель – это очень большая потеря не только для меня, их родных и друзей, но и для всего нашего государства,

– написал Кулеба.

Кулеба отметил, что с Евгением Ениным знаком много лет. В 2016 году он провожал его на работу в ГПУ. Пригласил его вернуться на дипломатическую службу в 2020 году, когда стал министром, вспоминает Кулеба.

"Провожал его и в МВД. Сколько мы прошли с ним вместе. И вот снова проводы, но теперь навсегда… Царство небесное", – добавил Кулеба.



Кулеба с Ениным / Фото из инстаграма министра

"Страна потеряла светлого человека"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко тоже прокомментировал авиакатастрофу в Броварах. Он подчеркнул, что сегодня потерял своего друга.

Погибли дети, гражданские, Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие сотрудники Министерства внутренних дел. Денис Монастырский был мне не просто коллегой, с которым вместе работали в правительстве. Он мой друг. Страна потеряла светлого, порядочного, талантливого человека, государственного деятеля. Настоящего патриота и героя. Почивай с миром, друг,

– написал он.

"Нет, пожалуй, ничего хуже смерти детей"

Сотрудники военной разведки Украины также выразили искренние соболезнования семьям всех погибших. Там подчеркнули, что "Украина потеряла преданных государству порядочных высококвалифицированных профессионалов".

"Причины будут выяснены. Но доподлинно известно, одна из них – российская агрессия против Украины. Нет, пожалуй, ничего хуже смерти детей, и вряд ли существуют слова, способные помочь горю родителей и облегчить их боль", – говорится в сообщении ГУР.