Українські політики у своїх соцмережах висловилися про трагедію у Броварах. 24 Канал зібрав підбірку дописів посадовців.

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Як реагують політики на трагедію в Броварах

Нагадаємо, що у результаті падіння гелікоптера у Броварах загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров наголосив, що недавно він планував разом з представниками МВС нові проєкти.

Загинув мій колега, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Його перший заступник Євген Єнін, члени команди МВС. Молода, професійна, ціннісна команда. Загинули діти. Я не можу підібрати слів. Ще в п’ятницю разом з Денисом та Євгеном ми планували спільні проєкти, розвиток Армії дронів, проєкти для Нацгвардії… Дніпро, тепер Бровари, люди, яких ти знаєш, діти, думаючи про котрих, серце стискається…

– написав він.

Також Федоров висловив співчуття рідним всіх загиблих.

Реакція Кличка

Мер Києва Віталій Кличко також не оминув увагою трагедію у Броварах. Він висловив щирі співчуття родинам загиблих діток, мирних мешканців Броварів, а також рідним загиблих керівників МВС та сім'ям членів екіпажу.

"Щодня Україна платить життями своїх громадян через варварську агресію Росії. Ми живемо в умовах війни. Сьогоднішня трагедія – ще одна страшна подія цієї війни. Ніхто з українців не почуватиметься в безпеці на своїй землі, поки її не покине останній росіянин, що прийшов зі зброєю і загарбницькими намірами. Поки не припинять летіти ракети в Дніпро, Київ, Харків та інші міста нашої держави", – наголосив він.

Також Кличко додав, що "світ повинен це розуміти: жодних поступок і "мирних" компромісів з Росією бути не може".

Маляр: Невимовний біль і сум

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пригадала співпрацю з Денисом Монастирським ще задовго до його посади міністра. Вона зазначила, що переважно це була законопроєктна робота у сфері кримінального права. "Потім ми вже значно інтенсивніше співпрацювали з Денисом Анатолійовичем на посаді міністра, особливо з початком повномасштабного вторгнення", – заявила вона.

Мабуть, сьогодні багато напишуть про його високу професійність – це так і було. Але найбільший його внесок у розвиток нашої держави – цінності, які він сповідував. Він був першим Міністром МВС, для якого справді найвищою цінністю була людина і її права. Якби мені довелось серед усіх його рис виділити одну, я би виділила – людяність. Він привніс це в систему, скільки встиг. Невимовний біль і сум,

– зазначила Маляр.



Ганна Маляр з Денисом Монастирським / Фото з інстаграму чиновниці

Неможливо звикнути до трагедій

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук наголосила, що до трагедій неможливо звикнути. Також неможливо прийняти те, що гинуть діти, наголошує вона.

"Нестерпно, коли гинуть друзі, яких бачив ще вчора. Ще не можу прийняти, що більше не побачу мого колегу міністра Дениса Монастирського. Сьогоднішній ранок у Броварах нагадав, що в цей важкий час доля не розрізняє, кого забрати від нас. Бережіть один одного!" – написала Верещук.

Кулеба про втрату друзів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих на борту гелікоптера та в дитячому садку. "Смерть друзів та дітей – це завжди особливо страшно і болісно. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим у цей жахливий ранок", – наголосив він.

Також Кулеба наголосив, що втратив у цій страшній трагедії близьких колег та друзів – Дениса Монастирського і Євгенія Єніна.

Обидва були патріотами України, яких мало, і їхня загибель – це дуже велика втрата не лише для мене, їхніх рідних і друзів, а для всієї нашої держави,

– написав Кулеба.

Кулеба зазначив, що Євгеном Єніном знайомий багато років. У 2016 він проводжав його на роботу в ГПУ. Запросив його повернутися на дипломатичну службу у 2020 році, коли став міністром, пригадує міністр.

"Проводжав його і в МВС. Скільки ми пройшли з ним разом. І ось знову проводи, але тепер назавжди… Царство небесне", – додав Кулеба.



Кулеба з Єніним / Фото з інстаграму міністра

"Країна втратила світлу людину"

Міністр енергетики України Герман Галущенко теж прокоментував авіакатастрофу у Броварах. Він наголосив, що сьогодні втратив свого друга.

Загинули діти, цивільні, Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович та інші співробітники Міністерства внутрішніх справ. Денис Монастирський був мені не просто колегою, з яким разом працювали в Уряді. Він мій друг. Країна втратила світлу, порядну, талановиту людину, державного діяча. Справжнього патріота та героя. Спочивай з миром, друже,

– написав він.

"Немає, мабуть, нічого гіршого, ніж смерті дітей"

Співробітники воєнної розвідки України також висловили щирі співчування родинам всіх загиблих. Там наголосили, що "Україна втратила відданих державі порядних висококваліфікованих професіоналів".

"Причини будуть з'ясовані. Але достеменно відомо, одна з них – російська агресія проти України. Немає, мабуть, нічого гіршого, ніж смерті дітей, і навряд чи існують слова, здатні зарадити горю батьків та полегшити їхній біль", – йдеться у повідомленні ГУР.