Вранці 18 січня вертоліт ЕС-225 Super Puma розбився у Київській області, через що загинуло 14 людей. Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону зазначив, як працювали медики після того, коли стало відомо про трагедію.

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Поранених відправлять в Європу

За словами Ляшка, зі самого ранку на місці події працювало 5 бригад екстренної медичної допомоги Київського обласного центру медицини катастроф та ще 2 бригади національного рівня, які належать до Центру медицини катастроф МОЗ.

Всього допомога була надана 28 постраждалим. Спершу було госпіталізовано 24 людини, але декому була надана допомога. Вони повернулися додому, де перебувають під наглядом сімейних лікарів. Зараз 15 людей на госпіталізації,

– констатував міністр.

Окрім того, він зазначив, що 10 з цих 15 осіб потрапили до Опікового центру. З них: шестеро дорослих та чотири – дитини. За словами Ляшка, лікарі працюють заради того, аби стабілізувати стан поранених.

Водночас паралельно Україна працює для того, аби підготувати документи та відправити постраждалих за кордон в європейські клініки. Як зазначив глава МОЗ, це зовсім не означає, що наші медичні заклади чимось гірші. Власне, у нас є всі необхідні медикаменти для лікування постраждалих, зокрема Альбумін проти опіків.

Зверніть увагу! Міністр зазначив, що в медичних закладах є необхідна кількість крові для переливання, проте донори ніколи зайвими не будуть. Саме тому, якщо у вас є така можливість, ви можете здати кров для постраждалих.

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