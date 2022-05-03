Казахстан не планирует отправлять войска на войну против Украины, но не все так однозначно

В настоящее время власти Казахстана ограничиваются призывами к миру и диалогу и не выражают своего отношения к той или иной стороне конфликта.

Недавно заместитель министра обороны Султан Камалетдинов заявил, что "конфликт" России и Украины не имеет никакого отношения к Казахстану.

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Также он заявил, что Казахстан не поддерживает ни одну сторону и "никаких вопросов быть не может".

Может ли Казахстан вмешаться в войну в рамках ОДКБ

СМИ периодически выражают обеспокоенность, что Путин может использовать Казахстан в войне против Украины в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Согласно уставу, войска можно использовать только для защиты той страны, которая входит в организацию. Поскольку Украина не является членом организации, то оснований для ввода войск на ее территорию нет.

Согласно уставу Организации Договора о коллективной безопасности миротворческие силы стран ОДКБ, войска стран ОДКБ могут применяться только на территории стран-участниц. Зона конфликта не входит в территорию стран-участниц. Поэтому мы не имеем права в соответствии с этими договорами, согласно ратифицированным соглашениям, направлять миротворцев в рамках ОДКБ в зону конфликта,

– заявил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что Казахстан может ввести в Украину войска только в рамках миротворческой миссии ООН. Но поскольку Россия ветирует решение о введении миротворцев в Украину, вряд ли Казахстан станет на защиту Украины.

Но угроза того, что Казахстан может стать на сторону агрессора, остается. Теоретически, если Путин предоставит статус ОДКБ террористическим квазигосударственным образованиям "ЛНР" и "ДНР" (то есть временно оккупированным Россией и подконтрольным Путину территориям Донецкой и Луганской областей), он сможет ввести войска из стран-союзников во временно оккупированный Донбасс.

Кроме того, на днях президент страны-агрессора внес в Госдуму поправки в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия "координирующее государство". В пояснительной записке говорится:

"Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предполагается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира".

Звучит не очень понятно. Но из этого следует, что после принятия этой поправки решение может зависеть не от каждой страны в отдельности, а от того самого "координирующего государства". Какая страна будет занимать эту должность, будет определять Совет коллективной безопасности. Какая страна является главным кандидатом на роль "лидера", догадаться не трудно – Россия.

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В 2022 году Казахстан не будет проводить парад по случаю Дня Победы. Власти страны объяснили это тем, что в стране недостаточно средств и вообще нужно решить другие задачи, в частности, укрепить охрану и оборону государственных военных объектов.

Кремлевского пропагандиста Тиграна Кеосаяна очень задело это решение, и он пригрозил стране "украинским сценарием", имея в виду нападение России и на их территорию.

Но при этом казахстанский Altyn Bank позволяет России обходить санкции, позволяя россиянам дистанционно оформлять виртуальные карты международных платежных систем Visa/Mastercard.

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