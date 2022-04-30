Никто из этих стран на это просто не пойдет. Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин эксклюзивно в эфире 24 канала.

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По его словам, если бы Россия хотела привлечь страны ОДКБ к войне против Украины, они давно бы это уже сделали. Более того, большинство стран напрямую отказались от участия в боевых действиях в любой форме.

"Украинская армия уже продемонстрировала, как она воюет. Поэтому, я считаю, что ничего этого не будет, потому что для них существует реальная угроза, что их "сожгут", – отметил Фейгин.

Поэтому он считает, что не стоит преувеличивать силу ОДКБ и их возможности. Это очень скромные силы.

Только российская армия частично боеспособна, и мы увидели, насколько. Все остальное – имитация. Такой угрозы совсем нет,

– добавил он.

Будет ли ОДКБ участвовать в войне России против Украины

ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в состав которой входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

15 апреля минобороны Казахстана заявило, что страна не получала запрос о направлении на территорию Украины национальных войск.

Он также отметил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.

По данным украинской разведки, сейчас все страны-участники ОДКБ, кроме России и Беларуси, придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину.

Также ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость так называемых квазиреспублик на территории Донецкой и Луганской областей.

Справка. Устав ОДКБ позволяет использовать военных и миротворцев стран-членов только на территории стран-участниц договора по их запросу. Украина не является членом ОДКБ.