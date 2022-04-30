Ніхто з цих країн на це просто не піде. Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін ексклюзивно в ефірі 24 каналу.
Увага Є дві причини, – Фейгін відповів, чому Україну не звинувачують у всіх вибухах в Росії
За його словами, якби Росія хотіла б притягнути країни ОДКБ до війни проти України, вони давно б це уже зробили. Ба більше, більшість країн напряму відмовились від участі у бойових діях у будь-якій формі.
"Українська армія вже продемонструвала як вона воює. Тому, я вважаю, що нічого цього не буде, тому що для них існує реальна загроза, що їх "спалять", – зазначив Фейгін.
Тож він вважає, не варто перебільшувати силу ОДКБ та їхні можливості. Це дуже скромні сили.
Тільки російська армія частково боєздатна, і то ми побачили, наскільки. Все інше – імітація. Такої загрози зовсім немає,
– додав він.
Чи братиме ОДКБ участь у війні Росії проти України
- ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.
- 15 квітня міноборони Казахстану заявив, що країна не отримувала запит щодо направлення на територію України національних військ.
- Він також зазначив, що в ході останнього засідання військового комітету ОДКБ питання участі збройному конфлікті на території України не розглядалось.
- За даними української розвідки, зараз усі країни-учасники ОДКБ, крім Росії та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення в Україну.
- Також жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність так званих квазіреспублік на території Донецької та Луганської областей.