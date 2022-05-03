Казахстан не планує відправляти війська на війну проти України, але не все так однозначно

Наразі влада Казахстану обмежується закликами до миру та діалогу й не висловлює своє ставлення до тієї чи іншої сторони конфлікту.

Нещодавно заступник міністра оборони Султан Камалетдінов заявив, що "конфлікт" Росії та України не має до Казахстану ніякого стосунку.

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Також він заявив, що Казахстан не підтримує жодну сторону і "жодних питань бути не може".

Чи може Казахстан втрутитись у війну в рамках ОДКБ

ЗМІ періодично висловлюють занепокоєння, що Путін може використати Казахстан у війні проти України в рамках Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в яку входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Згідно зі статутом, війська можна використовувати лише для захисту тієї країни, яка входить до організації. Оскільки Україна не є членом організації, то підстав для введення військ на її територію немає.

Відповідно до статуту Організації Договору про колективну безпеку, миротворчі сили країн ОДКБ, війська країн ОДКБ можуть застосовуватися лише на території країн-учасниць. Зона конфлікту не входить у територію країн-учасниць. Тому ми не маємо права відповідно до цих договорів, відповідно до ратифікованих угод, скеровувати миротворців у рамках ОДКБ у зону конфлікту,

– заявив речник сенату Маулен Ашимбаєв.

Він зауважив, Казахстан може ввести в Україну війська лише в рамках миротворчої місії ООН. Але оскільки Росія ветує рішення про введення миротворців в Україну, навряд чи Казахстан стане на захист України.

Але загроза того, що Казахстан може стати на бік агресора, все ж залишається. Теоретично, якщо Путін надасть статус ОДКБ терористичним квазідержавним утворенням "ЛНР" та "ДНР" (тобто тимчасово окупованим Росією і підконтрольним Путіну територіям Донецької та Луганської областей), він зможе ввести війська з країн-союзників у тимчасово окупований Донбас.

Окрім цього, днями президент країни-агресорки вніс до Держдуми поправки до угоди про миротворчу діяльність ОДКБ щодо запровадження поняття "координуюча держава". У пояснювальній записці мовиться таке:

"Протоколом запроваджується поняття "координуюча держава" і передбачається, що під її егідою створюються колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку для застосування в операції ООН з підтримки миру".

Звучить не дуже зрозуміло. Але з цього випливає, що після прийняття цієї поправки рішення може залежати не від кожної країни окремо, а він тієї самої "координуючої держави". Яка країна обійме цю посаду, визначатиме Рада колективної безпеки. Яка країна є головним кандидатом на роль "лідера", здогадатися неважко. Це – Росія.

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У 2022 році Казахстан не проводитиме парад з нагоди Дня Перемоги. Влада країни пояснила це тим, що в країні недостатньо коштів й взагалі потрібно вирішити інші завдання, зокрема укріпити охорону та оборону державних військових об'єктів.

Кремлівського пропагандиста Тіграна Кеосаяна дуже зачепило це рішення і він пригрозив країні "українським сценарієм", маючи на увазі напад Росії й на їхню територію.

Але при цьому казахстанський Altyn Bank дозволяє Росії обходити санкції, даючи росіянам змогу дистанційно оформлювати віртуальні картки міжнародних платіжних систем Visa / Mastercard.

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