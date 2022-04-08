Про це повідомляється у розслідуванні "Схем". Журналісти звернулись до банку як потенційні клієнти та поцікавились щодо можливості оформлення карток для громадян Росії.

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Через месенджер їм підтвердили, що "цифрову карту можна відкрити моментально", вказавши, що також "доступно випустити цифрову карту в пластику і замовити доставку кур'єром".

Письмова відповідь банку

Згодом у письмовій відповіді у Altyn Bank зазначали, що "нерезиденти Казахстану мають можливість дистанційно стати клієнтами банку". Для цього треба мати:

індивідуальний ідентифікаційний номер (ІПН) Казахстану;

мобільний номер (допускається й іноземний);

документ, який посвідчує особу.

До слова, для реєстрації банк просить скачати їхній додаток.

При цьому оформити казахський ІПН можна онлайн, подавши заявку через Altyn-i – це проєкт цифрового банку, бренд, створений Altyn Bank. На сайті вказано, що відповідь можна отримати впродовж одного робочого дня.

Там же, через особистий кабінет, можна "ініціювати випуск нової картки".

Попри зупинення роботи в РФ платіжних систем Visa і Mastercard, громадяни Росії знаходять способи, як користуватися ними дистанційно, без виїзду за межі РФ, а саме – відкриваючи рахунки в казахстанському банку. Це дозволяє також оплачувати закордонні товари та послуги,

– додають "Схеми".