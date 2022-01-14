В Казахстане пропавшего на протестах мужчину нашли застреленным в наручниках

Во время протестов в Казахстане в городе Алматы 6 января пропал археолог Эрлан Жагипаров. Родные искали его несколько дней и наконец мужчину нашли мертвым.

В конце концов, Жагипарова нашли мертвым в морге. Об обстоятельствах его смерти у родных до сих пор нет точной информации.

К теме В Казахстане против митингующих открыли почти 7 тысяч дел

Зверски избит и с выстрелом в упор в сердце

Через несколько дней после того, как мужчина исчез, его брат Нурлан Жагипаров узнал, что он мертв.

Нашел тело своего брата в наручниках, зверски избитого, убитого выстрелом в упор в сердце. Его и многих "неузнанных" выбросили в коридоре морга, как в далеком 1937 году,

– сказал брат убитого.

Почему могли убить археолога

Когда родные искали Эрлана, среди версий было, что он мог стать самопроизвольным свидетелем убийства сына ректора местного университета Жансеита Туймебаева.

По мнению одного из друзей погибшего, Эрлан, возможно, снял что-нибудь на камеру своего телефона. У родных была информация, что его отвезли из района военные.

Погибший Эрлан Жагипаров был археологом, искал петроглифы. Он ходил в археологические походы как волонтер. Спасал древние наскальные рисунки для последующих поколений казахстанцев.

Ситуация в Казахстане: что известно

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 5 января на фоне протестов в стране обратился в страны ОДКБ с просьбой оказать военную помощь. Первой вызвалась Россия.

Всего в Казахстане находилось более 2 тысяч так называемых "миротворцев", которые якобы должны были охранять государственные здания. Впоследствии Токаев заявлял, что войска ОДКБ "успешно завершили свою миссию". 13 января они стали выводиться с территории страны.

В Нур-Султане также 13 января был введен "оранжевый уровень" террористической угрозы. Он будет действовать в столице Казахстана 14 дней.

Организации Объединенных Наций требуют расследовать убийства в Казахстане. Там просят выяснить, оправдано ли применение силы со стороны правоохранителей и армии.

Вас может заинтересовать мнение журналиста о роли России в протестах в Казахстане: смотрите видео

Власти Казахстана до сих пор не обнародовали информацию о том, сколько людей погибло во время протестов в стране. 9 января власти заявили о 164 жертвах, однако впоследствии эту информацию опровергли.

Полный текст сообщения в телеграме

Найдено в морге в наручниках: в Алматы погиб археолог Эрлан Жагипаров

Через несколько дней после исчезновения Эрлана его брат Нурлан Жагипаров узнал, что он убит в сердце.

Близкие искали Эрлана несколько дней, зная лишь, что он пропал 6 января в районе улиц Назарбаева – Сатпаева около 19 часов.

Они считали, что Эрлан мог стать самопроизвольным свидетелем убийства сына ректора КазНУ Жансеита Туймебаева.

Один из друзей Нурлана Жагипарова писал о том, что Эрлан, возможно, снял что-нибудь на камеру своего телефона, и о том, что у них "есть информация, что его (Эрлана) увезли из того района военные".

Через несколько дней Нурлан написал, что обнаружил тело своего брата "в наручниках, зверски избитого, убитого выстрелом в упор в сердце. Его и многих "неузнанных" выбросили в коридоре морга, как в далеком 1937-м".

До сих пор у близких нет точной информации об обстоятельствах смерти Эрлана.

Погибший Эрлан Жагипаров был археологом, охотником на петроглифы. Он ходил в археологические походы как волонтер и всегда радовался тому, что удавалось спасти старинные наскальные рисунки для последующих поколений казахстанцев, и с гордостью показывал все это своим близким.