У Казахстані чоловіка, що зник на протестах, знайшли застреленим у наручниках

Під час протестів у Казахстані в місті Алмати 6 січня зник археолог Ерлан Жагіпаров. Рідні шукали його кілька днів і зрештою чоловіка знайшли мертвим.

Зрештою Жагіпарова знайшли мертвим у морзі. Про обставини його смерті в рідних досі немає точної інформації.

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По-звірячому побитий і з вистрілом впритул у серце

Через кілька днів після того, як чоловік зник, його брат Нурлан Жагіпаров дізнався, що той мертвий.

Знайшов тіло свого брата в наручниках, по-звірячому побитого, убитого пострілом впритул у серці. Його і багатьох "невпізнаних" викинули в коридорі моргу, як у далекому 1937 році,

– сказав брат убитого.

Чому могли вбити археолога

Коли рідні шукали Ерлана, то серед версій було, що він міг стати мимовільним свідком убивства сина ректора місцевого університету Жансеїта Туймебаєва.

На думку одного з друзів загиблого, Ерлан, можливо, зняв щось на камеру свого телефону. В рідних була інформація, що його відвезли з того району військові.

Загиблий Ерлан Жагіпаров був археологом, шукав петрогліфи. Він ходив в археологічні походи як волонтер. Рятував стародавні наскельні малюнки для наступних поколінь казахстанців.

Влада Казахстану досі не оприлюднила інформацію про те, скільки людей загинули під час протестів у країні. 9 січня влада заявила про 164 жертви, однак згодом цю інформацію спростували

Ситуація в Казахстані: що відомо

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня на тлі протестів у країні звернувся до країн ОДКБ з проханням надати військову допомогу. Першою зголосилася Росія.

Загалом у Казахстані перебувало понад 2 тисячі так званих "миротворців", які нібито мали охороняти державні будівлі. Згодом Токаєв заявляв, що війська ОДКБ "успішно завершили свою місію". 13 січня їх почали виводити з території країни.

У Нур-Султані також 13 січня запровадили "помаранчевий рівень" терористичної загрози. Він діятиме у столиці Казахстану 14 днів.

В Організації Об'єднаних Націй вимагають розслідувати вбивства в Казахстані. Там просять з'ясувати, чи було виправданим застосування сили зі сторони правоохоронців та армії.

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Знайдено в морзі в наручниках: в Алмати загинув археолог Ерлан Жагіпаров

Через кілька днів після зникнення Ерлана його брат Нурлан Жагіпаров дізнався, що він убитий пострілом у серце.

Близькі шукали Єрлана кілька днів, знаючи лише, що він зник 6 січня у районі вулиць Назарбаєва – Сатпаєва близько 19 години.

Вони вважали, що Ерлан міг стати мимовільним свідком убивства сина ректора КазНУ Жансеїта Туймебаєва.

Один із друзів Нурлана Жагіпарова писав про те, що Ерлан, можливо, зняв щось на камеру свого телефону, і про те, що у них "є інформація, що його (Ерлана) відвезли з того району військові".

Через кілька днів Нурлан написав, що виявив тіло свого брата "в наручниках, по-звірячому побитого, вбитого пострілом в упор у серці. Його і багатьох "невпізнаних" викинули в коридорі моргу, як у далекому 1937-му".

Досі близькі не мають точної інформації про обставини смерті Ерлана.

Загиблий Ерлан Жагіпаров був археологом, мисливцем на петрогліфи. Він ходив в археологічні походи як волонтер і завжди радів тому, що вдавалося врятувати стародавні наскельні малюнки для наступних поколінь казахстанців, і з гордістю показував усе це своїм близьким.