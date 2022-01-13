В ООН виступили зі закликом до влади та сил безпеки – просять припинити застосування смертоносної сили проти протестувальників.

Читайте також У казахському Алмати за добу затримали 1 700 протестувальників

ООН про вбивства протестувальників у Казахстані

Експерти організації також закликають до незалежних розслідувань вбивств протестувальників у Казахстані та захисту основних свобод.

В ООН висловили свою стурбованість тим, що президент Казахстану начебто наказав армії "відкрити вогонь "по протестувальниках, яких він назвав "бандитами та терористами".

Там зазначають, що надмірно широке використання Казахстаном слова "тероризм" щодо протестувальників підриває загальну безпеку. Вони вимагають засудити зловживання цим терміном.

В Організації Об'єднаних Націй переконані, що таврування протестувальників як терористів є способом використовувати законодавство Казахстану, яке допускає "стрілянину" проти будь-кого, визнаного "терористом".

Протести у Казахстані: що відомо

Масштабні протести спалахнули в Казахстані на початку 2022 року. Приводом стало різке підвищення цін на скраплений газ. Однак поступки влади щодо цього не дали ефекту. Стало зрозумілим, що були й інші причини масового обурення – політичні.

Не усі казахські військові погоджувалися на придушення акцій протесту. Тому президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн Організації договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану по допомогу та отримав ствердну відповідь. У Кремлі заявили, що загалом у Казахстан відправили 2 030 іноземних "миротворців". Однак їх вже хочуть виводити.

Під час протестів затримали приблизно 8 тисяч людей. Жертвами стали щонайменше 164 осіб, серед яких 3 – діти.

До теми – роль Росії у подіях в Казахстані: дивіться відео