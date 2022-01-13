В ООН выступили с призывом к властям и силам безопасности – просят прекратить применение смертоносной силы против протестующих.

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ООН об убийствах протестующих в Казахстане

Эксперты организации также призывают к независимым расследованиям убийств протестующих в Казахстане и защите основных свобод.

В ООН выразили свою обеспокоенность тем, что президент Казахстана якобы приказал армии "открыть огонь по протестующим, которых он назвал "бандитами и террористами".

Там отмечают, что чрезмерно широкое использование Казахстаном слова "терроризм" в отношении протестующих подрывает общую безопасность. Они требуют осудить злоупотребление этим термином.

В Организации Объединенных Наций убеждены, что клеймение протестующих как террористов является способом использовать законодательство Казахстана, которое допускает "стрельбу" против любого, признанного "террористом".

Протесты в Казахстане: что известно

Масштабные протесты вспыхнули в Казахстане в начале 2022 года. Поводом стало резкое повышение цен на сжиженный газ. Стало понятным, что были и другие причины массового возмущения – политические.

Не все казахские военные соглашались на подавление акций протеста. Поэтому президент Касым-Жомарт Токаев обратился к странам Организации договора о коллективной безопасности – России, Беларуси, Армении, Кыргызстану и Таджикистану за помощью и получил утвердительный ответ. В Кремле заявили, что всего в Казахстан отправили 2 030 иностранных "миротворцев". Однако их уже хотят выводить.

Во время протестов задержали примерно 8 тысяч человек. Жертвами стали по меньшей мере 164 человека, среди которых 3 – дети.

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