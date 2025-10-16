Работники полиции сообщили об осложнении движения транспорта в столице 16 октября. Причиной стал прорыв трубопровода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Где движение транспорта затруднено?

Работники патрульной полиции сообщили, что движение транспорта затруднено на улицах Неманская и Михаила Бойчука в направлении улицы Профессора Подвысоцкого. Причиной стал прорыв трубопровода.

О происшествии уведомлены все ответы службы. На месте патрульные обеспечивают безопасность движения,

– подчеркнули правоохранители.

Они призвали украинцев учесть эту информацию во время планирования маршрута своей поездки.

