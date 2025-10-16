В Киеве затруднено движение транспорта на нескольких улицах: полиция назвала причину
- В Киеве затруднено движение транспорта из-за прорыва трубопровода на улицах Неманская и Михаила Бойчука.
- Патрульная полиция обеспечивает безопасность движения и призывает учесть эту информацию при планировании маршрута.
Работники полиции сообщили об осложнении движения транспорта в столице 16 октября. Причиной стал прорыв трубопровода.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Где движение транспорта затруднено?
Работники патрульной полиции сообщили, что движение транспорта затруднено на улицах Неманская и Михаила Бойчука в направлении улицы Профессора Подвысоцкого. Причиной стал прорыв трубопровода.
О происшествии уведомлены все ответы службы. На месте патрульные обеспечивают безопасность движения,
– подчеркнули правоохранители.
Они призвали украинцев учесть эту информацию во время планирования маршрута своей поездки.
Что известно о последних новостях Киева?
Напомним, что на Киевщине и в столице вводили экстренные отключения света утром 16 октября. Впрочем, впоследствии их отменили.
Кроме того, 14 октября в Киеве внезапно исчез свет что привело к проблемам с водоснабжением из-за пониженного давления. Электрики выполняли необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам.
Свет начали выключать после российского террора Киева баллистикой и дронами в ночь на 10 октября. Тогда власти сообщали о возможных перебоях со светом и водоснабжением.