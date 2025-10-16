У Києві ускладнений рух транспорту на кількох вулицях: поліція назвала причину
- У Києві ускладнений рух транспорту через прорив трубопроводу на вулицях Німанська та Михайла Бойчука.
- Патрульна поліція забезпечує безпеку руху та закликає врахувати цю інформацію під час планування маршруту.
Працівники поліції повідомили про ускладнення руху транспорту у столиці 16 жовтня. Причиною став прорив трубопроводу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Де рух транспорту ускладнений?
Працівники Патрульної поліції повідомили, що рух транспорту ускладнений на вулицях Німанська та Михайла Бойчука в напрямку вулиці Професора Підвисоцького. Причиною став прорив трубопроводу.
Про подію повідомлені всі відповіді служби. На місці патрульні забезпечують безпеку руху,
– підкреслили правоохоронці.
Вони закликали українців врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Що відомо про останні новини Києва?
Нагадаємо, що на Київщині та в столиці запроваджували екстрені відключення світла зранку 16 жовтня. Втім, згодом їх скасували.
Крім того, 14 жовтня у Києві раптово зникло світло що призвело до проблем з водопостачанням через понижений тиск. Електрики виконували необхідні процеси для стабілізації роботи й відновлення штатного постачання всіх послуг містянам.
Світло почали вимикати після російського терору Києва балістикою та дронами в ніч проти 10 жовтня. Тоді влада повідомляла про можливі перебої зі світлом та водопостачанням.