Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Де рух транспорту ускладнений?

Працівники Патрульної поліції повідомили, що рух транспорту ускладнений на вулицях Німанська та Михайла Бойчука в напрямку вулиці Професора Підвисоцького. Причиною став прорив трубопроводу.

Про подію повідомлені всі відповіді служби. На місці патрульні забезпечують безпеку руху,

– підкреслили правоохоронці.

Вони закликали українців врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Що відомо про останні новини Києва?