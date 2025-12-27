В Киеве ухудшилось качество воздуха после вражеской атаки
- В результате обстрелов Киева 27 декабря возникли пожары, вызвавшие смог и запах гари в городе.
- КГГА оценивает уровень загрязненности воздуха как низкий, но рекомендует киевлянам закрывать окна и ограничить пребывание на улице в случае запаха дыма.
В результате российских обстрелов Киева 27 декабря в городе возникли пожары. Из-за этого над городом образовался смог и может ощущаться запах горелого.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.
Какое качество воздуха в Киеве после атак?
По данным КГГА, по состоянию на утро 27 декабря уровень загрязненности воздуха в Киеве оценивается как низкий. Отмечается, что запах горелого может ощущаться даже при низких основных показателях загрязнения. Это связано с локальными пожарами или с направлением ветра.
После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер,
– говорится в сообщении.
Кроме того, замечают в КГГА, что ветер может рассеивать вредные вещества или поднимать их над поверхностью земли. Из-за этого станции мониторинга иногда показывают меньше загрязнения, чем чувствуют люди.
В случае появления запаха дыма киевлянам рекомендуют закрывать окна, по возможности ограничить пребывание на улице и пить больше воды.
Следить за текущим состоянием качества воздуха можно по ссылке на Департамент защиты окружающей среды и в приложении Киев Цифровой.
Какие еще последствия обстрела столицы?
По данным ДТЭК, после атаки 27 декабря в регионе ввели аварийные отключения света. Также без отопления остались 4 тысячи жилых домов столицы. На обоих берегах города пониженное давление воды.
Под ударом были, в частности, жилые дома и общежитие Национального авиационного университета. В разных районах города произошли возгорания.
По данным МВД Украины, в результате российских ударов погиб один человек, еще около 30 – пострадали.