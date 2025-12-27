В Киеве ухудшилось качество воздуха после вражеской атаки

В результате российских обстрелов Киева 27 декабря в городе возникли пожары. Из-за этого над городом образовался смог и может ощущаться запах горелого.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

Какое качество воздуха в Киеве после атак?

По данным КГГА, по состоянию на утро 27 декабря уровень загрязненности воздуха в Киеве оценивается как низкий. Отмечается, что запах горелого может ощущаться даже при низких основных показателях загрязнения. Это связано с локальными пожарами или с направлением ветра.

После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер,

– говорится в сообщении.

Кроме того, замечают в КГГА, что ветер может рассеивать вредные вещества или поднимать их над поверхностью земли. Из-за этого станции мониторинга иногда показывают меньше загрязнения, чем чувствуют люди.

В случае появления запаха дыма киевлянам рекомендуют закрывать окна, по возможности ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

Следить за текущим состоянием качества воздуха можно по ссылке на Департамент защиты окружающей среды и в приложении Киев Цифровой.

Какие еще последствия обстрела столицы?