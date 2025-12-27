У Києві погіршилася якість повітря після ворожої атаки
- Унаслідок обстрілів Києва 27 грудня виникли пожежі, що спричинили смог і запах горілого в місті.
- КМДА оцінює рівень забрудненості повітря як низький, але рекомендує киянам зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці у разі запаху диму.
Унаслідок російських обстрілів Києва 27 грудня у місті виникли пожежі. Через це над містом утворився смог і може відчуватись запах горілого.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Київську міську держадміністрацію.
Дивіться також Росіяни влучили у гуртожиток НАУ в Києві
Яка якість повітря у Києві після атак?
За даними КМДА, станом на ранок 27 грудня рівень забрудненості повітря в Києві оцінюється як низький. Зазначається, що запах горілого може відчуватися навіть за низьких основних показників забруднення. Це пов'язано з локальними пожежами або з напрямком вітру.
Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер,
– йдеться в повідомлені.
Крім того, зауважують в КМДА, вітер може розсіювати шкідливі речовини або піднімати їх над поверхнею землі. Через це станції моніторингу іноді показують менше забруднення, ніж відчувають люди.
У разі появи запаху диму киянам рекомендують зачиняти вікна, за можливості обмежити перебування на вулиці та пити більше води.
Слідкувати за поточним станом якості повітря можна за посиланням на Департамент захисту довкілля та в застосунку Київ Цифровий.
Які ще наслідки обстрілу столиці?
За даними ДТЕК, після атаки 27 грудня у регіоні ввели аварійні відключення світла. Також без опалення залишились 4 тисячі житлових будинків столиці. На обох берегах міста понижений тиск води.
Під ударом були, зокрема, житлові будинки та гуртожиток Національного авіаційного університету. У різних районах міста сталися займання.
За даними МВС України, внаслідок російських ударів загинула одна людина, ще близько 30 – постраждали.