В Соломенском районе города враг попал по общежитию НАУ. В сети распространили жуткие кадры последствий удара, передает 24 Канал.

Что известно о прилете в НАУ в Киеве?

Ректор Национального авиационного университета Ксения Семенова подтвердила РБК-Украина, что в результате российского обстрела повреждения получило общежитие НАУ.

По ее словам, есть попадание в шахту лифта. Также в здании выбило окна. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия попадания дрона в общежитие НАУ: смотрите видео

Заметим, что последствия вражеского обстрела фиксируют в 7 районах столицы.

Голосеевский район

Из-за падения обломков вблизи СТО загорелись автомобили.

Дарницкий район

Пожар на территории частной застройки.

Была угроза переброски огня на дом престарелых, жителей эвакуировали.

БПЛА попал в 24-этажный дом: пожар на верхнем этаже, частично разрушены 24-й и технический этажи.

Еще одно попадание БПЛА в многоэтажку – на уровне 7-го этажа. Вследствие падения обломков повреждено трамвайное депо, также горели частные автомобили.

Деснянский район

Обломки упали на открытую территорию и на территорию гаражного кооператива.

Обломки попали в 9-этажный дом на уровне 1-го этажа.

Днепровский район

Обломками повреждены три многоэтажки. В 18-этажном доме возник пожар на 3 – 4 этажах, на 5-м этаже под завалами может находиться человек. Обломки попали в 25-этажный дом – пожар на 1 – 2 этажах. Также повреждена крыша 19-этажного дома.

Оболонский район

Обломки упали на территорию дачного кооператива. На открытой территории загорелись автомобили.

Шевченковский район

БПЛА попал в верхний этаж 10-этажного дома, предварительно возник пожар.

Соломенский район

БПЛА упал на открытую территорию в овраге. Взрывной волной повреждены окна квартир в многоэтажке рядом.

Под утро количество пострадавших резко возросло.