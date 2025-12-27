В Соломенском районе города враг попал по общежитию НАУ. В сети распространили жуткие кадры последствий удара, передает 24 Канал.
Смотрите также В Киеве – экстренные отключения света, треть города – без тепла
Что известно о прилете в НАУ в Киеве?
Ректор Национального авиационного университета Ксения Семенова подтвердила РБК-Украина, что в результате российского обстрела повреждения получило общежитие НАУ.
По ее словам, есть попадание в шахту лифта. Также в здании выбило окна. К счастью, обошлось без пострадавших.
Последствия попадания дрона в общежитие НАУ: смотрите видео
Заметим, что последствия вражеского обстрела фиксируют в 7 районах столицы.
Голосеевский район
Из-за падения обломков вблизи СТО загорелись автомобили.
Дарницкий район
- Пожар на территории частной застройки.
- Была угроза переброски огня на дом престарелых, жителей эвакуировали.
- БПЛА попал в 24-этажный дом: пожар на верхнем этаже, частично разрушены 24-й и технический этажи.
- Еще одно попадание БПЛА в многоэтажку – на уровне 7-го этажа. Вследствие падения обломков повреждено трамвайное депо, также горели частные автомобили.
Деснянский район
- Обломки упали на открытую территорию и на территорию гаражного кооператива.
- Обломки попали в 9-этажный дом на уровне 1-го этажа.
Днепровский район
Обломками повреждены три многоэтажки. В 18-этажном доме возник пожар на 3 – 4 этажах, на 5-м этаже под завалами может находиться человек. Обломки попали в 25-этажный дом – пожар на 1 – 2 этажах. Также повреждена крыша 19-этажного дома.
Оболонский район
Обломки упали на территорию дачного кооператива. На открытой территории загорелись автомобили.
Шевченковский район
БПЛА попал в верхний этаж 10-этажного дома, предварительно возник пожар.
Соломенский район
БПЛА упал на открытую территорию в овраге. Взрывной волной повреждены окна квартир в многоэтажке рядом.
Под утро количество пострадавших резко возросло.