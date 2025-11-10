В Киеве на Печерском спуске прорвало трубопровод: возможны оползни почвы
- На Печерском спуске в Киеве произошел прорыв трубопровода.
- В некоторых домах временно приостановили водоснабжение.
Вечером 10 ноября на Печерском спуске столицы произошел прорыв трубопровода. На месте работают все необходимые специалисты.
Они выясняют причины аварии и устраняют ее последствия. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Актуально Остановились троллейбусы и фуникулер: в Киеве транспортный коллапс из-за отсутствия напряжения
Что известно о прорыве трубы на Печерске?
В Киеве на Печерском спуске коммунальные службы ликвидируют аварию на трубопроводе. По предварительным данным, из-за порыва произошло подтопление подвала девятиэтажного жилого дома.
Также в КГГА сообщили, что существует риск оползня почвы.
"Киевводоканал" выполняет аварийные работы на месте инцидента, локализуя утечку и отключая магистраль Повреждения обнаружили на водопроводной сети диаметром 400 миллиметров.
Обратите внимание! Из-за этого временно прекращено водоснабжение в домах №6, 8 и 10 на Печерском спуске.
После завершения ремонтных работ подачу воды обещают оперативно восстановить. Коммунальщики делают все возможное, чтобы жители как можно быстрее снова получили воду.
Последние новости Киева
10 ноября в столице из-за аварийных отключений электроэнергии Киев столкнулся с транспортным коллапсом. Движение троллейбусов и фуникулера было приостановлено. К тому же временно не работала станция метро "Политехнический институт".
Ранее в Киеве 17-летний ученик выпал из окна третьего этажа учебного заведения. Он получил тяжелые травмы.
Кроме того, 5 ноября в Святошинском районе столицы маршрутка врезалась в электроопору. В результате аварии есть пострадавшие, правоохранители выясняют причины ДТП.